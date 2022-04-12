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Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti

Zonguldak'ta sağanağın derelerle taşıdığı çamur nedeniyle denizin rengi kıyıda kahverengiye dönüştü.

Gökhan Yılmaz   | 12.04.2022
Zonguldak'ta sağanağın ardından denizin rengi değişti Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Kentte dün etkili olan sağanağın ardından kent merkezinden geçen Üzülmez Deresi'nden akan çamurlu su, limanda denizin rengini değiştirdi.

Çamurlu su, liman bölgesinde deniz yüzeyini kapladı. Yağmurun ardından kıyı bölgelerde de denizin rengi kahverengiye büründü.

Öte yandan hava sıcaklığının 11 derece ölçüldüğü kentte, yağışlı hava etkisini kaybetti.

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