Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı
Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.
Zonguldak
Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.
Yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.
Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.