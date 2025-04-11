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Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı

Batı Karadeniz'de etkili olan rüzgar nedeniyle Zonguldak'ta dalgaların yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaştı.

Gökhan Yılmaz  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Zonguldak'ta rüzgar nedeniyle dalgalar mendireği aştı Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Bölgede gün içinde etkisini artıran rüzgar sebebiyle balıkçılar denize açılamadı.

Yüksekliği zaman zaman 7 metreye ulaşan dalgalar, Zonguldak Limanı'ndaki mendireği aştı.

Rüzgarın, gün boyu aralıklarla etkisini sürdüreceği bildirildi.

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