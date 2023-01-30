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Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi

Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.

Gökhan Yılmaz   | 30.01.2023
Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi Fotoğraf: Gökhan Yılmaz/AA

Zonguldak

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Zonguldak-İstanbul kara yolunda bastıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kaza yapan bazı araçlar, çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.

Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin hazır bekletildiği kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yağışın aralıklarda devam ettiği kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.

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