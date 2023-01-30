Zonguldak'ta kar ve sis ulaşımı olumsuz etkiledi
Zonguldak'ta yer yer etkisini gösteren kar yağışı ve sis nedeniyle sürücüler trafikte zorluk yaşadı.
Zonguldak
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı sonucu kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.
Zonguldak-İstanbul kara yolunda bastıran sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Kaza yapan bazı araçlar, çekicilerin yardımıyla kaldırıldı.
Kar küreme ve tuzlama çalışması için iş makinelerinin hazır bekletildiği kara yolunda, trafik ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yağışın aralıklarda devam ettiği kentte kapalı köy yolu bulunmuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.