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Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde etkili olan hortum zarara yol açtı.

Gökhan Yılmaz   | 25.06.2022
Zonguldak'ta hortum hasara neden oldu

Zonguldak

Türkali köyünde etkili olan hortum, bazı evlerin çatılarının uçmasına, ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu. Sahildeki bazı işletmelerde de hasar oluştu.

AFAD ve jandarma ekipleri, köyde hasar tespit çalışmalarına başladı.

Hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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