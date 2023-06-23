Yüz binlerce hacı adayı cuma namazını Mescid-i Haram'da kıldı
Hac farizasını yerine getirmek üzere farklı coğrafyalardan gelerek Mekke'de buluşan yüz binlerce hacı adayı, cuma namazını Mescid-i Haram'da eda etti.
Mekke
Kabe imamları hutbede, Hz. Muhammed'in veda haccına değinerek, haccın Müslümanlar için önemini vurguladı.
Fotoğraf: Ashraf Amra/AA
Cuma namazını Kabe-i Muazzama'yı görerek eda etmek isteyen hacı adayları için gün, sabahın erken saatlerinde başladı. Hacı adaylarının yoğunluğu başlamadan önce görevlilerce Mescid-i Haram'da temizlik yapıldı.
Konakladıkları yerlerden gruplar halinde Mescid-i Haram'a yönelen hacı adayları, burada cuma vaktine kadar ki süreyi namaz, tavaf ve dualarla geçirdi.
Bazı hacı adaylarının hava sıcaklığı nedeniyle tavaf sırasında şemsiye kullandığı görülürken, hacı adaylarına zemzem dağıtıldı.
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