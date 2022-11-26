Yurtta kar yağışı etkili oluyor
Yurdun pek çok kentinde kar yağışı ve soğuk hava etkili oluyor.
Bolu
Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı beyaz örtüyle kaplandı.
Abant'ta 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak, gece yerini kara bıraktı.
Gündüz saatlerinde daha da etkisini artıran karla, göl çevresi beyaza büründü. Yüksek kesimler de tamamen karla doldu.
Günübirlik ya da konaklamak için milli parkı ziyaret edenler, kar yağışı altında göl çevresinde yürüyüş yaptı.
Ziyaretçiler, karlı manzaraya karşı bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bitlis
Kentte dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak, sabah saatlerinde yerini kara bıraktı.
Bazı vatandaşlar araçlarının üzerinde biriken karları temizledi, çocuklar da kartopu oynadı.
Karayolları ekipleri olumsuzluklara karşı çevre yollarda çalışma başlattı.
Sivas
Sivas'ın Hafik, Doğanşar ve Ulaş ilçelerinin yüksek kesimleri ile baraj çevresine kar yağdı.
Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi ve Hafik ilçe merkezine yaklaşık 25 kilometre mesafedeki Pusat Özen Barajı çevresinde kar etkili oldu.
Kar yağışı, içme suyu sıkıntısı yaşayan Sivas için umut oldu.
Hafik ilçesinde ikamet eden Hamza Bilgekağan Akyüz, "Kuraklığın etkisiyle burada da sular çekilmiş durumda. İnşallah yağışlarla birlikte doluluk daha iyi seviyeye gelecek." dedi.
Bu arada, Dipsiz Göl Şelalesi çevresi ve yüksek kesimlerde kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye ulaştı.
Öte yandan, kar yağışı Sivas'ın Ulaş ilçesinde de etkili oldu. İlçeye 33 kilometre mesafedeki Çevirme köyünde koyunlar, kar yağışı altında otladı.
Tokat
Tokat-Sivas kara yolundaki 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi, gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle beyaza büründü.
Kar yağışının ardından vatandaşlar da beyaz örtüyle fotoğraf çektirdi.
Fotoğraf çekenlerden Ergin Çamlıbel, AA muhabirine, kar yağdığı için mutlu olduklarını belirterek, "Hava şartları zor ve soğuk ama şu an çok mutluyuz." ifadesini kullandı.
Bölgede kar yağışı aralıklarla devam ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.