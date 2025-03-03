Yurtta kar yağışı etkili olmaya devam ediyor
Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Sivas/Bolu
Sivas'ta sabah saatlerinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor.
Yağış nedeniyle tarihi kent meydanı karla kaplandı.
Belediye ekipleri kent merkezinde kar küreme çalışması yaparken, Karayolları ekipleri şehirler arası yollarda trafiğin aksamaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Bolu Dağı ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı
Kara yolunun Bolu kesiminde yer alan Abant Kavşağı, Seymenler ve Elmalık mevkileri ile Düzce kısmında bulunan Bakacak, Karanlıkdere ve Taşaltı mevkilerinde gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Kar kalınlığının 5 santimetreye ulaştığı bölgede etkisini gösteren sis, görüş mesafesini düşürüyor.
Karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması yürüttüğü bölgede ulaşımda aksama yaşanmıyor.
Öte yandan Karabük'te kentin yüksek kesimlerinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.
Yağışın ardından Keltepe Kayak Merkezi ve ilçelerin yüksek kesimleri beyaza büründü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.