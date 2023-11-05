Dolar
28.39
Euro
30.46
Altın
1,992.62
ETH/USDT
1,903.50
BTC/USDT
35,113.00
BIST 100
7,705.99
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ordusunun saldırılarının devam ettiği abluka altındaki Gazze’den yayındayız.
logo
Gündem

Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Ekip  | 05.11.2023 - Güncelleme : 05.11.2023
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi Fotoğraf: Günay Nuh/AA

Mersin/Trabzon/Erzurum/Hakkari/Gaziantep

Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.

Adana'da vatandaşlar yatsı namazı için merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

Daha sonra vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.

Mersin

Mersin'de de vatandaşlar, akşam namazını kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftüsü Aydın Yığman öncülüğünde dua etti.

Osmaniye

Osmaniye'de vatandaşlar yatsı namazı için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bülbül Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Fetih, Mülk ve Yasin suresi okundu.

İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

Trabzon

Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.

Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.

Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.

Bayburt

Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.

Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.

Ordu

Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.

Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.

Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Erzurum'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı.

Tarihi Lalapaşa Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.

Erzincan'da program kapsamında tüm camilerde dua edildi.

Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti.

Ardahan'da da Serhat Ulu Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi bir araya geldi.

İl Müftü Vekili Mustafa Demir, Filistinliler için dua etti.

Kars'ta ve Ağrı'daki tüm camilerde de yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, Filistinliler için dua edildi.

Van

Van'daki tüm camilerde "Gazze için duaya duruyoruz" programları düzenlendi.

Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesi, Kur'an-ı Kerim okundu.

Camide bir araya gelen vatandaşlar, Filistinliler için yapılan duanın ardından yatsı namazı kıldı.

Hakkari

Ulu Cami'de yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu.

Ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.

Muş

Muş'ta vatandaşlar yatsı namazı için Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.

Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.

İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında tüm camilerde Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu, duaların edildiğini belirten Demir, "Filistin'deki şehitlerimiz için dua ediyoruz, dertlerini paylaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.

Bitlis

Bitlis genelindeki bütün camilerde Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.

Bitlis'te Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından yatsı namazı kılındı.

Geylani, Filistinliler'in, 28 gündür Yahudi zulmü ile mücadele ederek şehit düşenlere rahmet diledi.

Televizyonda durmadan bombardıman altındaki küçük çocukları, hastaneleri ve bakım evlerini izlediklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:

"Adeta 28 gündür Gazze abluka altında. Yemekten, içmekten ve susuzluktan acı ve ızdırap çeken kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah, o kardeşlerimize yardım etsin. İslam alemine de büyük bir ders ve hatırlatma gerekiyor. İslam aleminin birleşmesi ve kenetlenmesi lazım. 1,5 milyar İslam alemi 57 İslam ülkesi birleşip kenetlenirse hiçbir güç İslam aleminin önünde duramaz ve dünyanın en süper gücü olur. Bizde fiili ve kavli dualarımızı durmadan yapacağız. Filistinli kardeşlerimize madden ve manen ulaşmaya çalışacağız."

Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.

Gaziantep

Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Gaziantep'te, yatsı namazını kılmak için Ulu Cami'de bir araya gelenler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Kent sakinleri tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilerde bir araya geldi.

Yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Turgut öncülüğünde dua etti.

Malatya

Deprem bölgesi Malatya'da da Gazze için camilerde dua edildi.

Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde bir araya gelenler, "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında, yatsı namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.

Adıyaman

Adıyaman'da vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Yenipınar Camisi'ne geldi.

Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki programı kapsamında, yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.

Daha sonra vatandaşlar dua etti.

Kilis

Kilis'te de Mustafa Cümbüş Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytin Dalı harekat bölgesinde silah kazası sonucu bir asker şehit oldu
Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Toplantısı'na katıldı
Antalya'da sağanak etkili oluyor
Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Benzer haberler

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu

İskoçya Bölgesel Başbakanı Yusuf ve eşi, Gazze'de mahsur kalan aile üyelerine kavuştu

Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi

BBP Genel Başkanı Destici: Gazze'de yakın tarihin en büyük insanlık suçlarından biri işleniyor.

Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi

Pakistan'da Filistin ile dayanışma yürüyüşü düzenlendi
Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti

Ankara Filistin Toplulukları, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etti
Fas’ta binlerce gösterici, ülkenin İsrail ile normalleşmesine karşı gösteri düzenledi

Fas’ta binlerce gösterici, ülkenin İsrail ile normalleşmesine karşı gösteri düzenledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet