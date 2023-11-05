Yurt genelindeki camilerde Gazze için dua edildi
İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.
Mersin/Trabzon/Erzurum/Hakkari/Gaziantep
Adana, Mersin ve Osmaniye'de, İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için camilerde dua edildi.
Adana'da vatandaşlar yatsı namazı için merkez Seyhan ilçesindeki Sabancı Merkez Camisi'nde bir araya geldi.
Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.
Daha sonra vatandaşlar İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua etti.
Mersin
Mersin'de de vatandaşlar, akşam namazını kılmak için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.
Daha sonra vatandaşlar, İl Müftüsü Aydın Yığman öncülüğünde dua etti.
Osmaniye
Osmaniye'de vatandaşlar yatsı namazı için Mimar Sinan Mahallesi'ndeki Bülbül Camisi'nde bir araya geldi.
Namaz öncesi Filistinliler için Fetih, Mülk ve Yasin suresi okundu.
İl Müftü Yardımcısı Alaaddin Hançer, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.
Trabzon
Trabzon'da İskenderpaşa Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında akşam namazı sonrası Kur'an-ı Kerim tilaveti, Yasin, Mülk ve Fetih sureleri okundu.
Tekbirlerin getirildiği programda, yatsı namazına kadar dualar edildi.
Ortahisar Müftüsü Selami Bağcı'nın yaptığı duaya katılan Trabzonlular da Gazze halkı için dua etti.
Bayburt
Bayburt'ta tarihi Ulu Camii'de yatsı namazı öncesinde Mevlid-i Şerif okundu.
Daha sonra imam Zülküf Kocabey'in yaptığı duaya katılan vatandaşlar, Gazze için dua etti.
Ordu
Ordu'da Yalı Camisi'nde "Gazze için duaya duruyoruz" programı gerçekleştirildi.
Yatsı namazı öncesi din görevlileri tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Namazın ardından İl Müftüsü İsmail Çiçek tarafından Gazze halkı için dua edildi.
Erzurum, Erzincan, Ağrı, Kars ve Ardahan
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Erzurum'da vatandaşlar, yatsı namazı öncesinde camilerde düzenlenen programa katıldı.
Tarihi Lalapaşa Camisi'nde toplanan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim tilaveti dinledi, Gazze'de yaşamını yitiren Filistinliler için dua etti.
Erzincan'da program kapsamında tüm camilerde dua edildi.
Yeni Mahalle Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftü Yardımcısı Gökhan Badem, Filistin halkı için dua etti.
Ardahan'da da Serhat Ulu Camisi'nde vatandaşlar yatsı namazı öncesi bir araya geldi.
İl Müftü Vekili Mustafa Demir, Filistinliler için dua etti.
Kars'ta ve Ağrı'daki tüm camilerde de yatsı namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim okundu, Filistinliler için dua edildi.
Van
Van'daki tüm camilerde "Gazze için duaya duruyoruz" programları düzenlendi.
Hazreti Ömer Camisi'nde düzenlenen programda yatsı namazı öncesi, Kur'an-ı Kerim okundu.
Camide bir araya gelen vatandaşlar, Filistinliler için yapılan duanın ardından yatsı namazı kıldı.
Hakkari
Ulu Cami'de yatsı namazından önce Fetih Suresi okundu.
Ardından İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden Filistinliler için dua edildi.
Muş
Muş'ta vatandaşlar yatsı namazı için Zafer Mahallesi'ndeki Çağlayan Camisi'nde bir araya geldi.
Namaz öncesi Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okundu.
İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, kılınan yatsı namazının ardından İsrail'in saldırıları sonucu ölen Filistinliler için cemaatle dua etti.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen program kapsamında tüm camilerde Kur'an-ı Kerim'in okunduğunu, duaların edildiğini belirten Demir, "Filistin'deki şehitlerimiz için dua ediyoruz, dertlerini paylaşıyoruz. Allah yardımcıları olsun." dedi.
Bitlis
Bitlis genelindeki bütün camilerde Filistinliler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Bitlis'te Hacı Mehmet Şirin Camisi'nde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim okunması ve İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani'nin dua etmesinin ardından yatsı namazı kılındı.
Geylani, Filistinliler'in, 28 gündür Yahudi zulmü ile mücadele ederek şehit düşenlere rahmet diledi.
Televizyonda durmadan bombardıman altındaki küçük çocukları, hastaneleri ve bakım evlerini izlediklerini anlatan Geylani, şöyle konuştu:
"Adeta 28 gündür Gazze abluka altında. Yemekten, içmekten ve susuzluktan acı ve ızdırap çeken kardeşlerimiz var. Cenab-ı Allah, o kardeşlerimize yardım etsin. İslam alemine de büyük bir ders ve hatırlatma gerekiyor. İslam aleminin birleşmesi ve kenetlenmesi lazım. 1,5 milyar İslam alemi 57 İslam ülkesi birleşip kenetlenirse hiçbir güç İslam aleminin önünde duramaz ve dünyanın en süper gücü olur. Bizde fiili ve kavli dualarımızı durmadan yapacağız. Filistinli kardeşlerimize madden ve manen ulaşmaya çalışacağız."
Programa, AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.
Gaziantep
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde uygulanan "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında Gaziantep'te, yatsı namazını kılmak için Ulu Cami'de bir araya gelenler, İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua etti.
Şanlıurfa
Şanlıurfa'da da Gazze için camilerde dua edildi.
Kent sakinleri tarihi Balıklıgöl Yerleşkesindeki camilerde bir araya geldi.
Yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Onikişubat ilçesindeki Zekeriya Tanrıverdi Camisi'ne geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki organizasyonu kapsamında, namazın ardından İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.
Daha sonra vatandaşlar, İl Müftü Yardımcısı Mustafa Turgut öncülüğünde dua etti.
Malatya
Deprem bölgesi Malatya'da da Gazze için camilerde dua edildi.
Malatya'da Kernek Karagözlüler Camisi'nde bir araya gelenler, "Gazze için duaya duruyoruz" programı kapsamında, yatsı namazı öncesi İsrail'in saldırılarında hayatını kaybedenler için dua etti.
Adıyaman
Adıyaman'da vatandaşlar, yatsı namazını kılmak için Yenipınar Camisi'ne geldi.
Diyanet İşleri Başkanlığının ülke genelindeki programı kapsamında, yatsı namazı sonrası İsrail'in saldırıları sonucu Filistin'de hayatını kaybedenler için Yasin-i Şerif okundu.
Daha sonra vatandaşlar dua etti.
Kilis
Kilis'te de Mustafa Cümbüş Camisi'nde İsrail'in saldırıları sonucu Gazze'de hayatını kaybedenler için dua edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.