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Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine iştirak etti.

İbrahim Halil Aktürk, Gülsüm İncekaya   | 13.03.2022
Yunanistan Başbakanı Miçotakis İstanbul'da Fotoğraf: Onur Çoban/AA

İstanbul

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i taşıyan uçak, saat 12.00'de Atatürk Havalimanı'na indi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, çalışma ziyareti kapsamında geldiği İstanbul'da Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen Ortodoksluk Bayramı ayinine iştirak etti.

Beraberindeki heyetle Balat'taki Fener Rum Patrikhanesi'ne ziyarette bulunan Miçotakis'i Patrikhane yetkilileri karşıladı. Girişte mum yakan Miçotakis, Türk vatandaşı bir ailenin çocuğunu kucaklayarak öptü.

Miçotakis, Patrikhane'de Ortodoksluk Bayramı dolayısıyla düzenlenen ve yaklaşık bir saat süren ayine katıldı.

Ayinin ardından konuşma yapan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna’da yaşananların yüreklerini derinden etkilediğini söyledi.

Ukrayna halkının dramını yakından takip ettiklerini belirten Bartholomeos, "Rusya'da toplumun da kan dökülmesine karşı gösterdiği haklı tepkiyi de büyük bir memnuniyetle karşılamaktayız. Her iki tarafa da vakit kaybetmeksizin, hemen, savaşın her bakımdan sona erdirilmesi ve ateşkesin benimsenmesi için çağrıda bulunuyoruz." dedi.

Şiddet ve savaşın sorunları çözmediğini sadece hüzün ve ölüm getirdiğini ifade eden Bartholomeos, şöyle konuştu:

"Bu nedenle işgal ve savaş hemen durdurulmalı ve bitirilmelidir. Barış için mutabakat sağlanmalı. Sorunların çözümünde en etkili araç olan diyaloğa başvurulmalıdır. Nitekim, milletlerin 'müjdesi' olarak anılan Birleşmiş Milletlerin (BM) yol haritası uluslararası ilişkilerde şiddet kullanımını alenen yasaklıyor ve bütün üye ülkelerin farklılıklarını barışçıl metotlarla çözüme kavuşturulması noktasında teşvik ediyor. Savaş uluslararası hukukun çiğnenmesi anlamı taşır. Nitekim bu hukuk aynı zamanda sulhun hukukudur."

Törenin ardından Patrikhanenin bahçesinde Bartholomeos ve diğer patrikhane mensuplarıyla aile fotoğrafı çektiren Miçotakis, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Miçotakis, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilecek.

Vahdettin Köşk'ündeki öğle yemeğinin ardından Miçotakis, Yunanistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşecek.


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