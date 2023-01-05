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Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) görev süresi dolacak 5 üyesinin yerine yeni üyelerin belirlenmesi için ocak ayının ikinci haftasında Yargıtay ve Danıştay genel kurullarınca seçim yapılacak.

İsmet Karakaş   | 05.01.2023
Yüksek Seçim Kurulu'nda 5 üye değişecek, yeni başkan seçilecek

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 11 üyesi bulunan YSK'nın 5 üyesinin görev süresi 24 Ocak'ta sona erecek.

Yargıtay kontenjanından YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da bu ayın ikinci haftasında seçim yapılacak.

Görev süresi dolan üyeler yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından seçilen yeni üyeler yemin edecek.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nın yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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