Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ankara
Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.
23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.
Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.