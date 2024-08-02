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Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abdullah Sarica  | 02.08.2024 - Güncelleme : 02.08.2024
Yüksek Askeri Şura kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Buna göre, 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül'den, 29 general ve amiral de kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos'tan geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi.

23 general ve amiral bir üst rütbeye, 77 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi.

Ayrıca, 34 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 455 albayın görev süreleri 2 yıl uzatıldı.

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