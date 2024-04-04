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YSK'den 2 ilçe için karar

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, Çorum Uğurludağ'da ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.

Ahmet Buğra Olaç  | 04.04.2024 - Güncelleme : 04.04.2024
YSK'den 2 ilçe için karar

Ankara

YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.

Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.

YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.

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