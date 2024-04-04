YSK'den 2 ilçe için karar
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi, Çorum Uğurludağ'da ise oyların yeniden sayılması taleplerini reddetti.
Ankara
YSK, AK Parti adayının kazandığı Isparta'nın Aksu ilçesinde seçimlerin yenilenmesi yönündeki CHP'nin talebini reddetti.
Kurul ayrıca AK Parti adayının kazandığı Çorum Uğurludağ'da, MHP'nin oyların yeniden sayılması talebini de kabul etmedi.
YSK, 31 Mart akşamı yayın yasağına uymayan kurumlar hakkında ise suç duyurunda bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.