YSK, kesin seçim sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin kesin sonuçlarını 6 Mayıs'ta açıklayacak.
Ankara
Türkiye, 31 Mart'ta yeni yerel yöneticilerini seçmek için sandık başına gitmişti. YSK'nin kesin olmayan seçim sonuçlarını açıklamasının ardından, itiraz süreci başlamıştı.
1 Nisan'dan bu yana itirazlarla ilgili mesai yapan YSK'nin, 6 Mayıs'ta kesin seçim sonuçlarını açıklayacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.