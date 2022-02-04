Yozgat'ta yolcu otobüsü devrildi, 1 kişi öldü, 34 kişi yaralandı
Yozgat'ın Yerköy ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 34 kişi yaralandı.
Yozgat
Yozgat'tan Ankara'ya giden Gülen Turizm'e ait 34 USR 66 plakalı yolcu otobüsü, E-88 kara yolunun Arifoğlu köyü yakınlarında tarlaya devrildi.
Kaza yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre bir kişi yaşamını yitirdi, 34 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.