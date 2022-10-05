Dolar
18.58
Euro
18.44
Altın
1,706.50
ETH/USDT
1,342.60
BTC/USDT
20,085.00
BIST 100
3,461.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılıyor.
logo
Gündem

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ın Yerköy ilçesinde doğal gaz patlaması sonucu yıkılan 2 katlı evdeki anne ve kızı yaralı kurtarıldı.

Ferhat Kayhan   | 05.10.2022
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü Fotoğraf: Ferhat Kayhan/AA

Yozgat

Gültepe Mahallesi Akırmak Caddesi'nde, 3 kişilik ailenin oturduğu 2 katlı evde patlama oldu.

Doğal gaz sızıntısından meydana geldiği belirlenen patlamanın etkisiyle evin çatısı ve üst katı çöktü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba İhsan Yorulmaz'ın yara almadan kurtulduğu olayda ekipler, yaralı kurtarılan anne Fatma Taşdemir'i Yerköy Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Enkazda kalan 4 yaşındaki Aydilge Hamiyet Yorulmaz da AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay yerinde incelemede bulunan Yozgat Valisi Ziya Polat, gazetecilere, "Doğal gaz sıkışmasından kaynaklı bir patlama olduğunu düşünüyoruz. Arkadaşlarımız inceliyor. Asıl sebebi raporlardan sonra çıkacaktır. Şükür, herhangi bir can kaybımız yok. Çocuğumuz da az önce çıkarıldı. Allah'a şükür sağlık durumları iyi. Rabbim büyüğünden korusun. Devletimizin tüm kurumları burada, ekiplere teşekkür ediyorum." dedi.

İncelemesinin ardından Yerköy Devlet Hastanesi'nde yaralıları ziyaret eden Polat, "Vatandaşlarımızın sağlık durumu iyi. Annemizi Yozgat'a sevk ettik, çocuğumuzu da biraz önce sevk ettik. Diğer vatandaşımız burada, gözetim altında. Şu an için Allah'ın izniyle iyiler." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İç kesimlerde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü
"6-7 Ekim olayları"nın 8. yılı
İstinaf, 132 sanıklı KKK darbe girişimi davası kararlarını hukuka uygun buldu
Kamudaki 50 bin geçici işçinin gözü kadro müjdesinde

Benzer haberler

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

Yozgat'ta doğal gaz patlaması sonucu 2 katlı ev çöktü

"Testi kebabı"nda Nevşehir ile Yozgat'ın tatlı rekabeti sürüyor

Yozgat'ta köy çocukları bilim merkeziyle uzayı keşfediyor

Adalet Bakanı Bozdağ: Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur

Adalet Bakanı Bozdağ: Türk milletine yaslanmadıkça kazanacağınız hiçbir seçim yoktur
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet