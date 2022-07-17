Yollarda tatil dönüşü yoğunluğu devam ediyor
Kurban Bayramı tatilinin sonunda dönüşe geçen tatilciler, şehirler arası yollarda yoğun bir hareketlilik oluşturuyor.
Ankara
Kurban Bayramı tatilinden dönenler, Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda yoğunluğa neden oldu.
Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği ve hasarlı zincirleme trafik kazalarının yaşandığı yoldaki kavşaklarda polis önlem aldı.
Polis ekipleri, sürücülere emniyet şeridini boşaltmaları ve trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Öte yandan kazalar nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolda uzun araç kuyruğu oluştu.
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yoğunluk
İstanbul-İzmir Otoyolu'nda, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinin ardından dönüşe geçen tatilciler yoğunluğa neden oldu.
Otoyolun güney kesiminden gelerek İstanbul ve çevre illere seyrini sürdüren araçların, Bursa'daki batı gişeler mevkisinde akıcı yoğunluk oluşturduğu gözlendi.
Ekipler güzergahlarda önlemlerini artırdı.
Yoğunluğun akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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