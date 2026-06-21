YKS'nin ikinci oturumu AYT başladı

[1/13] Kırşehir’de, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kırşehir'de adaylar, sınava girecekleri Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[2/13] Gaziantep'te, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar, sınava girecekleri okula geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[3/13] Gaziantep'te, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar, sınava girecekleri okula geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[4/13] Gaziantep'te, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar, sınava girecekleri okula geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[5/13] Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

[6/13] Malatya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi.

[7/13] Niğde'de, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) için adaylar, sınava girecekleri okula geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[8/13] Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[9/13] Sakarya'da, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[10/13] Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[11/13] Karabük'te Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) için adaylar sınavın yapılacağı okullara geldi. Sınava girecek adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı.

[12/13] Kırşehir’de, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kırşehir'de adaylar, sınava girecekleri Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.

[13/13] Kırşehir’de, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı. Kırşehir'de adaylar, sınava girecekleri Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne geldi. Adaylar, kimlik kontrollerinin ardından salonlara alındı.