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Yiyecek arayışındaki yaban hayvanları hedef haline geliyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aslan, kış aylarında yiyecek bulmak için yerleşim yerlerine kadar inen yaban hayvanlarının birçok tehlikeyle karşı karşıya kaldığını belirtti.

Mesut Varol   | 03.04.2022
Yiyecek arayışındaki yaban hayvanları hedef haline geliyor Fotoğraf: Özkan Bilgin - Anadolu Ajansı

Van

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanları Koruma Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan, AA muhabirine, Türkiye'deki sulak alanların varlığı ile diğer coğrafi etkenlerin yaban hayatındaki çeşitliliği etkilediğini söyledi.

Bu yıl dağlara çok fazla kar yağdığı için yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar indiğini ifade eden Aslan, bu hayvanların insanlarla temas halinde olmasının onlar açısından tehlike oluşturduğunu belirtti.

"Bu yıl 13 puhuyu tedavi ettik"

Hayvanların hem trafik kazalarıyla hayatını kaybettiğini hem de kaçak avcıların hedefi olduğunu dile getiren Aslan, şöyle konuştu:

"Bu dönemde puhu gibi yırtıcılar, beslenmek için metruk yapılara konuyor. Önceki yıllarda merkezimize ortalama 3 yaralı puhu getirilirken bu yıl 13 puhuyu tedavi ettik. Puhular yoğun kar yağışıyla beraber yerleşim yerlerine daha çok gelmeye başladı. Bu nedenle puhuların yaşadığı alanların korunması gerekir. Yerleşim yerlerine yakın bölgelerde görülen yaban hayvanlarının korunması için birtakım önlemler alınmalı. Bu yıl trafik kazalarına bağlı domuz, 3 ayı, porsuk, vaşak ve tilki gibi hayvanlar yaralı olarak merkezimize getirildi."

Yaban hayvanlarının bulunduğu bölgelere sürücüler için uyarıcı levhaların konulmasını isteyen Aslan, hayvanların geldiği çöplüklerin ıslah edilmesi, yiyeceklerin de yerleşim yerlerine yakın bölgelere değil, doğal yaşam alanlarına yakın noktalara bırakılması gerektiğini kaydetti.

"Vatandaşlarımız dikkatli ve duyarlı olmalı"

Hayvanlar için yiyecek ve güvenliğin çok önemli olduğuna dikkati çeken Aslan, "Gıdanın olduğu bölgelere hücum eder, güvenli bölgeye yerleşirler. Onlar için güvenli bölgeler oluşturmak gerek. Bu yıl yaban hayvanlarında donma ve trafik kazalarına bağlı ölüm ve yaralanmalar çok oldu. Sebebi ani iklim değişiklikleri. Hayvanlar bu duruma hazırlıksız yakalanıyor." ifadelerini kullandı.

Aslan, yaban hayatının korunması için lokal tedbirlerin alınarak, bu kapsamda acil eylem planlarının hazırlanmasının da yaban hayatının gelişmesine katkı sunacağının altını çizdi. 

Vatandaşlara da yaban hayvanlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunan Aslan, şöyle devam etti:

"Yaban hayvanları, iklim, coğrafi değişimler gibi bazı çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu durumdan en çok olumsuz etkilenenler, türü tehlikede olan, popülasyonu az kalmış hayvanlardır. Vaşak, dikkuyruk, yaban keçisi, porsuk, sakallı akbaba gibi türler buna örnek gösterilebilir. Vatandaşlarımız bu hayvanlar konusunda dikkatli ve duyarlı olmak zorunda. Yaban hayvanlarının inebileceği belli noktalar var, bu bölgelere sahipsiz sokak köpekleri bırakılmamalı. Aksi takdirde ekolojik dengeyi bozarak nesillerinin tükenmesine yol açmış olacağız. Bu bölgelerde dengeler korunmalı." 

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