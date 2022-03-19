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Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde kar kalınlığı 145 santimetre ölçüldü.

Halife Yalçınkaya   | 19.03.2022
Yıldız Dağı'nda kar kalınlığı 145 santimetreye ulaştı

Sivas

Kentin kış turizm merkezi Yıldız Dağı'nda kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Kar kalınlığının 145 santimetreye ulaştığı merkeze gelen ziyaretçiler, mart ayında kayak yapmanın keyfini yaşıyor. Bazı ziyaretçiler, Buz Park'ta kaymayı tercih ediyor.

Kente 58 kilometre uzaklıktaki merkezde 2 bin 226 ile 1636 metrelik iki telesiyej, 804 metrelik teleski, değişik uzunluklarda kayak pistleri, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler ile otel, kafe ve restoran bulunuyor.

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