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Yeşildere Barajı su tutmaya başladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa'nın Karacabey ilçesinde inşa edilen Yeşildere Barajı'nın tamamlandığını ve su tutma işleminin gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mustafa Çalkaya  | 22.09.2024 - Güncelleme : 22.09.2024
Yeşildere Barajı su tutmaya başladı

Ankara

ANKARA (AA) - 

​​​​​​​Yumaklı, yazılı açıklamasında, Bakanlık bünyesindeki Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünün tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı su ulaştırmak ve yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için tüm gücüyle çalıştığını belirtti.

Kurumun sürdürülebilir su yönetimi anlayışıyla da suyun her damlasına sahip çıktığını vurgulayan Yumaklı, bu amaçla inşa edilen barajların bir bir hizmete açıldığına dikkati çekti.

Yumaklı, DSİ tarafından son 21 yılda 1367 baraj inşa edildiğinin altını çizerek, "Son olarak Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı Yeşildere köyünde yer alan Yeşildere Barajı inşaatı tamamlandı. Barajda su tutma işlemi gerçekleştirildi. Tesiste sulama hattında çalışmalar hızla devam ediyor." ifadelerini kullandı.

- Tarımsal ürün yelpazesi genişleyecek

Barajda depolanacak 16 milyon metreküp su ile 38 bin 850 dekar arazinin suya kavuşacağına işaret eden Yumaklı, şunları kaydetti:

"Baraj sayesinde Yeşildere, Yeni Yenice, Çavuşköy, Dağkadı, Okçular, Danişment, Emre ve Mahbubeler mahallelerine ait tarım arazileri can suyuna kavuşacak. Bölgede, 2024 yılı verilerine göre dekar başı 7 bin 500 lira gelir artışı sağlanacak. Sulu tarıma geçilmesiyle birlikte yöre halkı modern sulama ile tanışacak, arazilerden alınan verim artışı yanında buğday, bezelye, soğan, mısır, bostan, domates, zeytin, şeker pancarı, kırmızıbiber ve fasulye gibi birçok ürün yetiştirilerek ürün yelpazesi genişleyecektir. Sulama projesinin tamamlanmasıyla 2024 yılı birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 295 milyon lira katkı sağlanacaktır. Bursa'ya ve tüm bölgeye hayırlı olsun."

- "Su depolama kapasitemizi 183 milyar metreküpe çıkardık"

Küresel ısınmayla yaşanan mevsim değişikliğinin suyun önemini daha da artırdığına dikkati çeken Yumaklı, "Yeni normal dediğimiz bu dönemde su depolaması da daha kıymetli hale gelmiştir. Bölgeler arasındaki yağış dengesizliklerini dikkate kattığımızda bu konu daha da ön plana çıkıyor. DSİ de ülkemize armağan ettiği baraj ve göletlerle su depolama kapasitemizi her geçen gün artırıyor. Böylece ülkemizin kuraklıktan minimum seviyede etkilenmesini sağladık. Depolama kapasitesini 133 milyar metreküpten 183 milyar metreküpe çıkardık. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte depolama kapasitesi miktarını 9,9 milyar metreküp daha arttırmayı planlıyoruz. Aziz milletimize hizmet yolunda çalışmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşildere Barajı, temelden 67 metrelik yüksekliğe sahip olurken ön yüzü beton kaplı kaya dolgu tekniğiyle inşa edildi. Baraj, 16 milyon metreküp su depolama kapasitesiyle bölgenin büyük bir su kaynağı olacak.

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