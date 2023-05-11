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Gündem, Türkİye'nin Otomobili

Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un tanıtımına devam ediliyor.

Ali Ballı, Sabri Kesen  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Yerli otomobil Togg, Bodrum'da vatandaşlara tanıtıldı Fotoğraf: Sabri Kesen/AA

Muğla

Bodrum Belediye Meydanı'na getirilen otomobile yoğun ilgi gösteren kent sakinleri, yakından inceledikleri aracın yanında fotoğraf çektirdi, yetkililerden bilgi aldı.

Otomobili yakından görmek ve içerisinde fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu.

AK Parti Muğla Milletvekili adayı Kadem Mete de aracın içerisine binerek otomobili inceledi.

Mete, gazetecilere, aracın çok güzel olduğunu belirterek "Türk mühendislerin çok güzel bir çalışması olmuş. Elektrikli araç olarak birçok özelliğiyle eşsiz, benzersiz bir araç. Herkese hayırlı uğurlu olsun diyorum. Yaparsa Türk mühendisleri yapar." diye konuştu.

Otomobilin Muğla'nın farklı ilçelerinde tanıtımlarının devam edeceği bildirildi.

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