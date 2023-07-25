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"Yerinde Dönüşüm" projesinde başvuru sayısı 100 bine ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu." ifadesini kullandı.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 25.07.2023 - Güncelleme : 25.07.2023
"Yerinde Dönüşüm" projesinde başvuru sayısı 100 bine ulaştı

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, sosyal medya hesabından "Yerinde Dönüşüm" projesinin güncel rakamlarına dair paylaşımda bulundu.

Özhaseki, açıklamasında şunları kaydetti:

"Deprem bölgesindeki şehirlerimizi yeniden ayağa kaldıracak 'Yerinde Dönüşüm' projemize sekizinci günde başvuru sayısı 100 bini buldu. Bu müracaatların 86 bin 833’ü konut ve 13 bin 167'si iş yeri şeklinde gerçekleşti. Her daim yanımızda olup bizlere güvenini gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Biz bir ve beraberiz. Şehirlerimizi güvenli bir şekilde inşa ederek eski canlılığına hep birlikte kavuşturacağız."

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