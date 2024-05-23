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Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde aksama

Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama yaşandı.

Ali Cevahir Aktürk  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde aksama

İstanbul

Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.

Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.

İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.

Bu arada, olay sırasında metro araçlarında bulunan yolcuların ray kenarlarından yürüyerek istasyonlara ulaştığı öğrenildi.

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