Yenikapı-Hacıosman metro seferlerinde aksama
Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferlerde aksama yaşandı.
İstanbul
Şişli-Mecidiyeköy istasyonundaki intihar girişimi dolayısıyla metro seferleri bir süre askıya alınırken, yolcular alternatif ulaşım araçlarına yönlendirildi.
Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, olay nedeniyle Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun işletmeye kapatıldığı duyuruldu.
Açıklamada, seferlerin Yenikapı-Osmanbey ve Gayrettepe-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme döngüsünde yapıldığı, Gayrettepe-Osmanbey arasında ise ring seferleri düzenlendiği kaydedildi.
İncelemelerin tamamlanmasının ardından Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki seferler normale döndü.
Bu arada, olay sırasında metro araçlarında bulunan yolcuların ray kenarlarından yürüyerek istasyonlara ulaştığı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.