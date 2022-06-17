Dolar
17.28
Euro
18.16
Altın
1,846.91
ETH/USDT
1,105.10
BTC/USDT
21,181.00
BIST 100
2,503.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'ndaki teknik arıza nedeniyle seferler Taksim-Hacıosman arasında yapılırken, bazı duraklarda yoğunluk oluştu.

Lale Bildirici Büyükkarakaya   | 17.06.2022
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

İstanbul

Metro İstanbul, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda teknik arıza yaşandığı belirtildi.

Seferlerin Yenikapı-Taksim arasında ring seferi olarak, Taksim-Hacıosman istasyonları arasında normal işletme tarifesine uygun olarak yapıldığı bildirilen açıklamada, "Yolcularımızın Taksim istasyonundan aktarma yapmaları gerekmektedir." denildi.

Arıza nedeniyle Taksim ve Yenikapı istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

Yenikapı istasyonunda, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır." anonsu yapılırken, bazı duraklarda yolcu yoğunluğunun oluştuğu görüldü.

Öte yandan yaşanan arıza nedeniyle Taksim istasyonunda bekleyen yolcular görevlilere tepki gösterdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kalın ve Önal, Brüksel'e gidecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan bundan sonra başının çaresine baksın
TBMM Başkanı Şentop: Çocuklar, daha mutlu bir dünyada yaşamayı hak ediyorlar
Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu
İklim değişikliğine bağlı kuraklık çölleşme riskini artırıyor

Benzer haberler

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nda arıza nedeniyle yoğunluk oluştu

Elon Musk ilk defa Twitter çalışanlarıyla çevrim içi toplantı gerçekleştirdi

Dijital platformlar dezenformasyona daha fazla odaklanacak

EGM: Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ü bot hesap

EGM: Mayısta 145 milyon tweet paylaşılan hesapların yüzde 23'ü bot hesap
Elon Musk, Twitter'ı spam hesaplar hakkında bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı

Elon Musk, Twitter'ı spam hesaplar hakkında bilgi edinme hakkını "engellemekle" suçladı
Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum

Biden'dan Musk'a ekonomi yanıtı: Ay'a yolculuğunda başarılar diliyorum