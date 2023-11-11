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Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi

Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda yapılacak hat bakım çalışmaları nedeniyle 13 Kasım Pazartesi gününe kadar bazı seferlerde düzenlemeye gidildi.

Başak Akbulut Yazar  | 11.11.2023 - Güncelleme : 11.11.2023
Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda sefer düzenlemesi

İstanbul

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı metrosunda hat bakım çalışması gerçekleştirileceği belirtildi.

Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların bu gece kapatılacağı aktarılan açıklamada, Gece Metrosu uygulamasının Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında metroyla, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ise ücretsiz İETT otobüsleriyle yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, yarın saat 06.00'dan 10.00'a kadar Yenikapı ile Otogar istasyonları arasında hizmet verileceği, Otogar ile Atatürk Havalimanı istasyonları arasında ücretsiz İETT otobüsleri ile seferlerin devam edeceği duyuruldu.

Otogar-Atatürk Havalimanı arası istasyonların yarın saat 10.00 itibarıyla işletmeye açılacağı belirtilen açıklamada, seferlerin 00.00'a kadar gecikmeli yapılacağı kaydedildi.

Açıklamada, çalışmaların tamamlanmasının ardından 13 Kasım Pazartesi günü saat 06.00 itibarıyla seferlerin normale döneceği bildirildi.

M1B Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı'ndaki seferler ile Gece Metrosu uygulamasının ise normal işletme seyrinde devam edeceği aktarıldı.

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