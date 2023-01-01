Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Ülke genelinde yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı.
2023 yılının ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerine büyük mutluluk yaşattı.
İstanbul
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yeni yılın ilk bebeğini ziyaret etti.
Bakan Koca, hastanede dünyaya gelen yeni yılın ilk bebeği Yavuz Selim Demir'i ziyaretinde, aileyi tebrik etti.
Bebek ve annenin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Koca, anneye çiçek takdim ederek, bebeğe de çeyrek altın taktı.
Anne Melek Demir ve baba Ümit Barış Demir, bebek Yavuz Selim'in ikinci çocukları olduğunu söyledi.
Anne Demir, bebeğinin zamanında doğduğunu, sağlığının da iyi olduğunu belirtti.
"Türkiye Yüzyılı'nın ilk bebekleri"
Bakan Koca, gazetecilere yaptığı açıklamada, geleneksel olarak yılın ilk doğan bebeğini ziyaret ettiğini ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü olması nedeniyle bu gecenin diğer yıllardan farklı bir gece olduğunu söyledi.
Birlik yüzyılına girdiğimizi dile getiren Bakan Koca, sözlerine şöyle devam etti:
"Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yılının son bebeği. Aynı zamanda Türkiye Yüzyılı'nın da ilk bebeği. Bebeğimiz sağlıklı. Annemiz sağlıklı, herhangi bir şikayet yok. 2 kilo 680 gram ağırlığında doğan bir bebek. Başta ailesi olmak üzere, milletimize ve insanlığa hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum. Türkiye Yüzyılı'nın ilk bebeği olması açısından önemli. Bir, birlik yüzyılına giriyoruz. Bu birlik başta kutsal aile ve toplumsal hedefleri de içeren bir yüzyıl. Özellikle bu dönemde doğan bebeklerimiz önümüzdeki yüzyılın ufkunu belirleyecek olan bebekler. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlar getirmesini, sağlıklı ve huzurlu bir yıl geçirmemizi temenni ediyorum."
Nöbette olanlar başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının yeni yılını tebrik eden Koca, yılbaşı gecesini nöbet tutan arkadaşlarıyla geçirmek istediğini kaydetti.
Bakan Koca'ya ziyaretinde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit de eşlik etti.
İzmir
İzmir'de 2023 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.
Özel bir hastanenin doğum servisinde Zeliha-Süleyman Karaca çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 20 gram ağırlığında, saat 00.01'de doğan bebeğe Aras Bulut ismi verildi.
Yeni yılın ilk dakikalarında oğlu Aras Bulut'u kucağına alan Zeliha Karaca, kendisinin de 1 Ocak doğumlu olduğunu ve yeni yıla çok güzel bir hediye ile girmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Baba Süleyman Karaca da yeni yılın yeni umutlar getirdiğini, bebeklerinin kendileri için çok büyük bir hediye olduğunu ifade ederek, "Çok değişik duygular içerisindeyim. Oğlum Kaan Mert de çok sevindi, çok mutlu oldu, abi oldu. Çok heyecanlıyız, çok sevinçliyiz. Eşim de 1 Ocak doğumlu. Anneyle bebek aynı tarihte doğdu. Bu da güzel bir tesadüf oldu." diye konuştu.
Doğumu gerçekleştiren Prof. Dr. Mehmet Tunç Canda ise 2023'e güzel bir sürprizle merhaba dediklerini kaydetti.
Bebeğin sağlıkla dünyaya geldiğini belirten Canda, "Hem kendi adıma hem de hastanem adına herkesin yeni yılını kutluyorum. Tüm insanlara yeni yılda mutluluk, sağlık, huzur diliyorum. Aras Bulut bebek tam 12'yi birkaç saniye geçtiğinde dünyaya geldi. Bebek de annemiz de sağlıklı her şey yolunda." ifadelerini kullandı.
Diyarbakır
Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, anneler Fatma Şimşek ve Yasemin Petek'in yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya getirdiği kız çocuklarına "Nisa" ve "Zeynep Lina" isimleri verildi.
Anne Fatma Şimşek, gazetecilere, sağlıklı bir bebek dünyaya getirdiği ve ilk çocuğunu kucağına aldığı için mutlu olduğunu belirtti.
Yeni yılın hayırlara vesile olmasını dileyen Şimşek, "Mutluyum. Allah herkese nasip etsin. Yeni yıl sağlık, huzur, mutluluk getirsin. Allah isteyen herkese çocuğunu kucağına almayı nasip eder inşallah. O mutluluğu yaşatır." dedi.
Hastanede yeni yılın ilk bebeklerini dünyaya getiren anneleri ziyaret eden Diyarbakır Vali Yardımcısı Selim Çomaklı da bebeklere çeyrek altın hediye etti.
Çomaklı, Diyarbakır'da yeni yılın sağlık, mutluluk ve huzurla geçmesi temennisinde bulundu.
Malatya
Malatya'da yeni yılın ilk bebekleri olan ikizler "Murat" 2 kilo 400 gram, "Ayşe" ise 2 kilo 150 gram doğdu, bebeklere doğum yaptıran doktor ile ebenin ismi verildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde saat 00.07'de dünyaya gelen ikiz bebeklere, doktor ile ebenin ismi verildi.
İkiz bebek dünyaya getiren 31 yaşındaki Özlem Kazan, gazeteciler yaptığı açıklamada ikiz bebeklerin dünyaya gelmesiyle 4 çocuğunun olduğunu söyledi.
İkizlerin birinin kız diğerinin erkek olduğunu aktaran Kazan, "Rabb'im dileyen herkese nasip etsin, gerçekten çok güzel bir duygu. Kıza ebenin ismini Ayşe, erkeğe de doktorumuzun ismi Murat'ı vermeyi düşündük. Yeni yılda sağlık ve huzur tek dileğim." diye konuştu.
Mutlu olduklarını dile getiren 42 yaşındaki baba Mustafa Kazan, "İnşallah vatana millete hayırlı olurlar. 2023 yılının daha güzel geçmesini temenni ediyoruz. İkiz babası olmak çok ayrı bir duygu. Herkese nasip olur inşallah." ifadesini kullandı.
Kadın Doğum Uzmanı Dr. Mehmet Murat Altındağ, "İkiz bebekler 2 kilo 400 gram ve 2 kilo 150 gram doğdu. Bebekler gayet iyi ve sağlıklı. Yarın anne ve bebekleri taburcu etmeyi planlıyoruz. Aile sağ olsun, jet olsun diye benim ismimi koymuş. İsmiyle yaşıyla sağlıklı büyüsün." dedi.
Elazığ
Elazığ ve Mardin'de 2023 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.
Elazığ'da yeni yılın ilk bebekleri Eymen, Ahlas ve Siraç dünyaya gözlerini açtı.
Fethi Sekin Şehir Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde Fatma Aslan ve Ramazan Aslan çiftinin çocuğu Eymen bebek 00.02 'de 3 kilo 100 gram olarak dünyaya geldi.
Gamze Avşar ve Hüseyin Avşar çiftinin ilk çocuğu Ahlas ise 00.05'de 3 kilo 350 gram ağırlığında doğdu.
Esra Bağcıoğlu ve Beytullah Bağcıoğlu çiftinin çocuğu Siraç bebek de 3 kilo 300 gram ağırlığında dünyaya gözlerini açtı.
Vali Ömer Toraman ile Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ziyarette bulundukları yeni yılın ilk bebeklerine altın taktı.
Mardin
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde yeni yılın ilk bebeği saat 00.01'de dünyaya geldi.
Kızıltepe Devlet Hastanesinde Zeynep Yiğit'in 3 kilo 30 gram ağırlığında dünyaya gelen bebeğine Ahmet ismi verildi.
Anne Yiğit, yeni yılın ilk dakikalarında anne olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Fatih Cıdıroğlu, aileyi ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.
Kayseri
Kayseri'de 2023 yılının ilk bebeği dünyaya gözlerini açtı.
Kayseri Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Polikliniğinde, saat 00.05'te, 3 kilo 990 gram ağırlığında bebek dünyaya geldi.
Asena ve Ahmet Tekne çifti, sağlıklı bir şekilde dünyaya gelen ilk bebeklerine "Yüsra" ismini verdi.
Asena Tekne, gazetecilere, çok mutlu olduğunu ifade etti.
Hastane personelinin büyük bir özveriyle çalıştığını belirten Tekne, "Zorlu süreci onların profesyonel adımlarıyla kolay bir şekilde atlattım. Bebeğim, yılın ilk bebeği oldu. Bu durumdan dolayı da çok mutluyum." diye konuştu.
Baba Ahmet Tekne ise ilk bebeğini kucağına aldığını için çok mutlu olduğunu anlatarak, bütün sağlık çalışanlarına teşekkür etti.
Aileyi ziyaret eden Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Op. Dr. Şamil Gergin ise hastanelerinde 2023 yılının ilk bebeğinin dünyaya geldiğini belirterek, aileyi tebrik etti.
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Uzm. Dr. Hatice Durmuş da 41 haftalık doğan bebeğin sağlığının gayet iyi olduğunu ifade etti.
Gaziantep
Gaziantep Valisi Davut Gül, Cengiz Gökçen Kadın, Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında yaklaşık 3 kilogram olarak dünyaya gelen ve Fatma Asel ismi verilen bebeği ve ailesini ziyaret etti.
Gül, anne Sevilay ile baba Erhan Karahan'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Vali Gül'e, İl Sağlık Müdürü Ümit Mutlu Tiryaki, hastane başhekimi Fatma Coşkun da eşlik etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta da yılın ilk bebeği Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum Ek Hizmet Binası doğum servisinde saat 00.00'da dünyaya geldi.
Dilek ve Ali Çopur çiftinin ikinci çocukları olarak 3 kilo 100 gram ağırlığında doğan bebeğe Aras ismi verildi.
Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Mesut Avan, gazetecilere, hayata gözlerini açan yılın ilk bebeğinin normal doğumla dünyaya geldiğini belirterek, "Anne ve bebek gayet sağlıklı, yeni yılın bebeğini tam saat 00.00'da sağlıklı bir şekilde annemizin kucağına verdik. Anne de biz de mutluyuz. Bebeğimizin aileye hayırlı olmasını diliyor, bu vesileyle de tüm halkımızın yeni yılını kutluyorum." ifadelerini kullandı.
Adıyaman
Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nde yeni yılın ilk dakikalarında 3 kilo 100 gram dünyaya gelen Aykut çiftinin bebeğini ziyaret etti.
Başkan Kılınç, anne Cansu ile baba İbrahim Aykut'a hayırlı olsun dileklerinde bulunarak çeyrek altın hediye etti.
Yalova
Yalova Valisi Muammer Erol, yeni yapılan 400 yataklı hastanede yeni yılın ilk bebeği Hasan Eymen'i ziyaret etti.
Eymen bebeğe hediyesini protokol adına Milletvekili Meliha Akyol taktı.
Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Milletvekili Büyükgümüş, kentin gurur eserlerinden biri olan yeni hastanede dünyaya gelen Eymen bebeği ziyaret ettiklerini belirtti.
Büyükgümüş, "Eymen bebek bu gece doğarak 2023'ün ilk mutlu güzel haberlerinden birini verdi. Güzel, verimli, çok gayret ettiğimiz bir yılı hep birlikte geçirdik. Önümüzdeki yılda bu hizmetlerimizi daha da ileriye götürecek çalışmaları hep birlikte yapacağız. 2022 yılı üzüldüğümüz, kötü hadiselerin yaşandığı, savaşlarla büyük dramlarla yüzleştik ama ülkemiz bütün bu cenderenin içerisinde dirayetli yönetimiyle, milletimizden aldığımız güçle, eser siyasetiyle yolumuza devam ettik. Bugün de bunun Yalova'mızdaki en abide noktalarından birinde hastanemizdeyiz. Burada hasta kardeşlerimizi ziyaret ettik. Yeni doğan ünitesinde Hasan Eymen bebeğimizin mutlu haberini aldık. İnşallah bereketle, mutlulukla 2023'te de Yalova için, Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.
Hastane ziyaretinin ardından Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasına geçen protokol, İl Emniyet Müdürü Topaloğlu'ndan alınan güvenlik önlemleriyle ilgili bilgi alındıktan sonra Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne geçti..
Yalova Polis Merkezi, zabıta noktası ile 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda görevli ekiplerin yeni yılının kutlanmasıyla program son buldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.