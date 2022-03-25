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Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor

Tokat'ta 2018 yılında yapımına başlanan yeni havalimanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı törenle açılacak.

25.03.2022
Yeni Tokat Havalimanı bugün açılıyor

Tokat

Tokat-Turhal kara yolu Pazar kavşağında 1995 yılında yapılan havalimanı, 2001'de bazı sorunlar nedeniyle uçuşlara kapatıldı. 2006'da tekrar hizmet vermeye başlayan havalimanında 2008 yılında durdurulan uçuşlar, 2010'da yeniden başladı.

Havalimanındaki tarifeli uçuşlar, 2017 yılının Nisan ayından bu yana yapılmıyor. Pist ve altyapı sorunları nedeniyle orta ve büyük gövdeli uçakların iniş yapamadığı havalimanının yakınlarındaki Küçükbağlar köyündeki caminin minaresi de uçuş güvenliği açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle 2008 yılında kısaltıldı.

Kentte 2018 yılında eski havalimanının yanında inşasına başlanan yeni havalimanı ise tamamlanma aşamasına geldi. Büyük gövdeli uçaklar ve kargo uçaklarının da iniş yapabileceği yeni havalimanının apronu, 7 uçak park kapasiteli olacak.

Pisti 2 bin 700 metre uzunluğunda olacak yeni havalimanının hizmete girmesiyle Tokatlılar, uçak yolculuğu için çevre illere gitmek zorunda kalmayacak.

Yeni havalimanı altyapı projesi kapsamında pist, apron, taksi yolu, çevre güvenlik duvarı, çevre güvenlik yolu, hava seyrüsefer yardımcı istasyonunun inşaatı tamamlandı.

Üst yapı ikmal projesi kapsamında da iç ve dış hatlar, yolcu salonları, VIP salonun bulunduğu terminal binası, ARTT istasyonu, ısı merkezi, güç merkezi, garaj binası ile nizamiye binalarında ise son düzenlemeler yapılıyor. Yeni havalimanında kule inşaatı da bitmek üzere.

Eski havalimanındaki müdürlük ve diğer hizmet birimleri de yaklaşık 2 hafta önce tamamlanmak üzere olan yeni havalimanına taşındı.

Yaklaşık 550 milyon liraya mal olan Yeni Tokat Havalimanı'nın faaliyete geçmesiyle tarım kenti olan Tokat'ta ihracatın da artması öngörülüyor. Havalimanından, açılışın ardından haftada 7 gün uçuş yapılacağı belirtildi.

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