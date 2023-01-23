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Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi

Seval Ocak Adıyaman   | 23.01.2023
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi

TBMM

Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

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