Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi
TBMM
Yeni Konut Finansman Programı'na ilişkin kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
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