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Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi

Asgari ücretin 2022'nin ikinci 6 ayında brüt 6 bin 471 lira, net 5 bin 500 lira olarak belirlenmesiyle işsizlik ödeneğinden genel sağlık sigortası (GSS) primine, kıdem tazminatından staj ücretine kadar birçok kalemde değişiklik yapılacak.

Özcan Yıldırım   | 02.07.2022
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkiledi

Ankara

Yeni asgari ücret yaklaşık 7 milyondan fazla çalışanı doğrudan etkilemesinin yanında, yasal mevzuattaki birçok düzenlemede ölçü olarak kabul edilmesi bakımından da her vatandaşı yakından ilgilendiriyor.

Yeni asgari ücret rakamıyla işsizlik maaşı, kıdem tazminatı, GSS primleri, askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, staj ücretleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemde değişiklik yaşandı.

İşsizlik ödeneği arttı

Yeni asgari ücretten etkilenen kalemlerin başında gelen işsizlik ödeneğinde sigortalının son 4 aylık prime esas kazançları dikkate alınıyor.

İşsizlik ödeneğinin alt sınırı asgari ücretin yüzde 40'ı, üst sınırı ise asgari ücretin yüzde 80'i olarak hesaplandığından yeni asgari ücretle işsizlik ödeneğinin en düşüğü 2 bin 588 lira, en yükseği ise 5 bin 176 lira şeklinde uygulanacak. Bu rakamlardan yüzde 0,00759 oranında damga vergisi kesintisi yapılacak.

Kıdem tazminatı 6 bin 471 lira

Asgari ücretli bir çalışan, bir yıllık çalışmasının karşılığında brüt asgari ücret tutarında kıdem tazminatı hak ederken yeni asgari ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı 6 bin 471 liraya yükseldi.

GSS için 194 lira ödenecek

Yeni asgari ücret artışı GSS primlerini de etkiledi. Hastanelerden ve sağlık kuruluşlarından yararlanmak için brüt asgari ücretin yüzde 3'üne karşılık gelen 194 lira 13 kuruşun ödenmesi gerekecek.

Bu rakamın ödenmesiyle kişinin bakmakla yükümlü olduğu kişiler de sağlık hizmetinden yararlanacak. Gelir testine gidilip hanedekilerin kişi başı gelirinin brüt asgari ücretin üçte birinden yani 2 bin 157 liradan az hesaplanması durumunda ise GSS primleri devlet tarafından karşılanacak.

Staj ücretleri de arttı

İşletmelere staja giden lise ve üniversite öğrencilerine ödenen staj ücreti de yeni asgari ücretle yükselecek. Bu rakam 20'den az çalışanı olan iş yerlerinde 825 lira, 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde 1650 lira olarak uygulanacak.

Bunların dışında, yeni asgari ücret rakamıyla askerlik ve doğum borçlanması, isteğe bağlı sigorta primleri, asgari ücretlilerin rapor ücretlerinin de aralarında olduğu birçok kalemin rakamları da değişti.

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