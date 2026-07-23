YDT Rusça birincisi Ela Demirel'in hedefi mühendislik

YKS'nin YDT oturumunda Rusça'da Türkiye birincisi olan Demirel, aynı zamanda sayısalda ilk 12 bin içerisinde yer aldı.

Başarıya uzanan yolculuğundaki hazırlık sürecini ve hedeflerini AA muhabirine anlatan Demirel, Rusçayla çocukluk yıllarında tanıştığını söyledi.

Demirel, annesinin Tatar Türkü olması sayesinde Rusçayla iç içe büyüdüğünü, günlük hayatında sıkça kullandığını ve çok sayıda kitap okuyarak kelime dağarcığını geliştirdiğini kaydetti.

Sınav hazırlık sürecinde aşırı baskıdan kaçındığını vurgulayan Demirel, "İlk başta çok fazla çalışmadım, giderek artırdım. Daha çok düzenli çalıştım. Son aylara doğru çalışma saatlerimi artırdım ama hiçbir zaman uyku düzenimi bozacak kadar değiştirmedim." diye konuştu.

Demirel, sosyal hayatından ve arkadaş çevresinden kopmadığını, telefon kullanımını kısıtlamadığını, uyku düzenine özen gösterdiğini ve okulundaki sınav odaklı ortam sayesinde arkadaşlarıyla düzenli olarak bir araya gelip ders çalıştıklarını belirtti.

Ailesinin kendisine her zaman destek olduğunu ve asla baskı yapmadığını söyleyen Demirel, ailesinin kendisine güvendiğini, aşırı beklentilerle üzerine gelmediğini, bu sayede sınav anında çok fazla strese girmediğini dile getirdi.

Sürpriz birincilik karşısında büyük mutluluk yaşadığını belirten Demirel, "Sabah arkadaşlarım uyandırdı, 'Ela bu sen misin?' diyerek. Çok mutlu oldum. İyi geçmişti tabii ama birinci olacağımı beklemiyordum, hoş bir sürpriz oldu." dedi.

Demirel, "Sayısalda da beklediğimden iyi sonuç geldi, gayet memnunum. Mühendislik alanında çalışmak istiyorum, okulları yeni yeni araştırmaya başladım. Okuyacağım üniversiteden daha emin değilim. Aldığım eğitimle ülkeme yararı dokunacak projelerde yer almak ve topluma faydalı olan bir birey olmak istiyorum. Öncelikli hedefim bu." diye konuştu.

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın ardından tercihlerinde ilk sıraya Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi'ni yazdığını belirten Demirel, okulunda çok huzurlu ve güzel 4 yıl geçirdiğini ifade ederek öğretmenlerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Demirel, sınava girecek adaylara yönelik, "Bence önemli olan her gün düzenli çalışmak ve kişinin kendine güvenmesi. Adaylar istedikleri bölümleri hedeflerlerse bence daha başarılı olurlar. Baskı, stres yapmalarına sebep olur, o yüzden rahatlık ve serbestlik sağlanması lazım." tavsiyesinde bulundu.

"Öğrencilerimize sorumluluk verip sorumluluk sahibi bireyler olmalarını istiyoruz"

Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi Müdür Yardımcısı İbrahim Özbey ise okulun ilk mezunlarını veren bir kurum olmasına rağmen elde edilen derecelerden gurur duyduklarını dile getirdi.

Özbey, "Okulumuz konsept olarak aslında özel okul statüsünde yapılmış, her türlü imkana sahip bir okul. Biz normal fen lisesi mantığından ziyade, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal açıdan gelişmeleri için bütün çalışmaları yapıyoruz. Öğrencilerimizle ilgili kulüplerimiz, sosyal ve sportif faaliyetlerimiz var. En önemlisi öğrencilerimize sorumluluk verip sorumluluk sahibi bireyler olmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Okul genelinde ilk binde 4, ilk 5 binde 13, ilk 10 binde 18, ilk 20 binde 35 ve ilk 30 binde 50 öğrencileri bulunduğunu kaydeden Özbey, ilk mezunlarını veren bir kurum için bu tablonun büyük bir başarı olduğunu vurguladı.

Müdür Yardımcısı Özbey, seneye hedeflerinin 4 farklı alanda Türkiye birincisi çıkarmak olduğunu kaydetti.