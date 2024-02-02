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Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden yazar ve mütefekkir Alev Alatlı yarın toprağa verilecek.

Fatih Türkyılmaz  | 02.02.2024 - Güncelleme : 02.02.2024
Yazar Alev Alatlı yarın son yolculuğuna uğurlanacak

İstanbul

Yazar Alatlı'nın naaşı yarın öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

Ailesinin taziyeleri kabul ettiği hastaneyi ziyaret edenler arasında Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu da yer aldı.

Alatlı, "Yaseminler Tüter mi, Hâlâ?", "İşkenceci", "O.K Musti Türkiye Tamamdır", "Schrödinger'in Kedisi"nin de aralarında olduğu çok sayıda esere imza attı.

Usta yazar, 2014'te edebiyat alanında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülünü aldı. Filistin davasının tanıtımına yaptığı katkılardan dolayı ise 1986'da Tunus'ta sürgünde bulunan Yaser Arafat tarafından "Özgürlük Madalyası"yla onurlandırıldı.

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