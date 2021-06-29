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'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla 2018'de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından satın alınan "Yavuz" gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Burak Akay   | 29.06.2021
'Yavuz' sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Çanakkale

Dünya genelinde bu konseptteki 16 gemiden biri olma özelliğini taşıyan, 229 metre uzunluğunda, 36 metre genişliğinde ve 51 bin 283 groston ağırlığındaki gemi, öğle saatlerinde Ege Denizi yönünden boğaza girdi.

Yaklaşık 2 saatte Çanakkale önlerine ulaşan ve Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne ait "Kurtarma-3" ile "Kurtarma-6" römorkörlerinin refakat ettiği gemi, Marmara Denizi'ne doğru seyrini sürdürdü.

Yavuz'un Çanakkale Boğazı geçişini, çok sayıda vatandaş kordon boyundan izledi.

Geminin tersane bakım ve onarım çalışmaları için Yalova'ya gittiği öğrenildi.

Yavuz sondaj gemisi

Gemide spor ve sinema salonu, dinlenme odaları ile tam zamanlı bir doktorun görev aldığı 4 yataklı mini bir hastane de yer alıyor. Yavuz'da maksimum 210 yatak kapasitesi bulunuyor.

Elektrik ihtiyacını 42 megavat kapasiteli dizel jeneratörlerden karşılayan Yavuz'un 7,5 milyon litre yakıt kapasitesi bulunuyor. Yapımı 2011'de tamamlanan Yavuz, daha önce Tanzanya, Kenya, Malezya ve Filipinler başta olmak üzere farklı ülkelerde görev aldı.

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