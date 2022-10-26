Dolar
18.61
Euro
18.62
Altın
1,662.05
ETH/USDT
1,524.90
BTC/USDT
20,532.00
BIST 100
3,974.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya seçilen 10 üyeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı törenle mazbataları verildi.

Kemal Karadağ   | 26.10.2022
Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı Fotoğraf: Arda Küçükkaya/AA

Ankara

HSK'de, 12 Ekim'de Yargıtaya seçilen 10 üye için mazbata töreni düzenlendi.

Törene Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bozdağ, törende yaptığı konuşmada Yargıtay üyeliğine seçilenlere yeni görevinde başarı diledi.

İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mazbatasını Bakan Bozdağ takdim etti.

Törende, Yargıtay üyeliğine seçilen Abdullah Alacahan, Alpaslan Azapağası, Hamit Yelken, Döndü Deniz Bilir, Sırrı Topluyıldız, Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül ve Nurullah Bodur'a mazbataları verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, Etiyopya barış müzakerelerinin başlamasından memnun
Bakan Akar, İngiltere Savunma Bakanı Wallace ile görüştü
AYM, dezenformasyonla mücadele yasasında ilk incelemeyi tamamladı
Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, son yolculuğuna uğurlandı
Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Benzer haberler

Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı

Adalet Bakanı Bozdağ: Hem başı açık, hem başı örtülü olan herkes için anayasal teminat getiriyoruz

Adalet Bakanı Bozdağ: Başörtüsü değişikliği için gerekirse referanduma da gidilebilir

Adalet Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil

Adalet Bakan Bozdağ: Adalet Bakanlığı yapmak Kur'an okumaya engel değil
Yargıtaydan Alzheimer hastasının mirasçısı ile bankanın kredi borcu davasında "bozma" kararı

Yargıtaydan Alzheimer hastasının mirasçısı ile bankanın kredi borcu davasında "bozma" kararı
Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti

Bakan Bozdağ'dan hayatını kaybeden madencinin ailesine taziye ziyareti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet