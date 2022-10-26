Yargıtaya seçilen 10 üye mazbatasını aldı
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Genel Kurulunca Yargıtaya seçilen 10 üyeye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın katıldığı törenle mazbataları verildi.
Ankara
HSK'de, 12 Ekim'de Yargıtaya seçilen 10 üye için mazbata töreni düzenlendi.
Törene Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Bekir Bozdağ da katıldı. Bozdağ, törende yaptığı konuşmada Yargıtay üyeliğine seçilenlere yeni görevinde başarı diledi.
İdlib harekat bölgesinde rahatsızlanarak şehit olan Tuğgeneral Sezgin Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın mazbatasını Bakan Bozdağ takdim etti.
Törende, Yargıtay üyeliğine seçilen Abdullah Alacahan, Alpaslan Azapağası, Hamit Yelken, Döndü Deniz Bilir, Sırrı Topluyıldız, Necmi Apaydın, Ali Murat Soylu, Deniz Gül ve Nurullah Bodur'a mazbataları verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.