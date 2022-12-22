Dolar
18.67
Euro
19.88
Altın
1,816.64
ETH/USDT
1,217.00
BTC/USDT
16,850.00
BIST 100
5,481.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden Bitlis Çayı Viyadüğü ve Bağlantı Yolları Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katılıyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da İmkon Yapı ve İnovasyon Zirve Programı"nda konuşuyor
logo
Gündem

Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu

Yargıtay 11. Ceza Dairesi, kendisini savcı olarak tanıtarak taksiciyi dolandıran sanığa verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasını, yargılamanın "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği için bozulmasına karar verdi.

İsmet Karakaş   | 22.12.2022
Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu

Ankara

Dairenin kararına göre, Kocaeli'de kendisini savcı olarak tanıtan sanık Y.A, 2014'te bir taksiciden kendisini birkaç yere götürmesini istedi. Taşıma ücreti olan 250 lirayı vermemek için sahte savcı kimliğini taksiciye veren Y.A, kimliğini almaya geldiğinde borcunu ödeyeceğini söyledi.

Borcunu tahsil etmek isteyen ancak bir daha Y.A'ya ulaşamayan taksici, savcı olarak bildiği kişi hakkında şikayetçi oldu.

"Resmi belgede sahtecilik" ve "dolandırıcılık" suçlarından hakkında dava açılan Y.A, Kocaeli 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, üzerinden Deniz Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğunu gösterir sahte kimlik ile polis kokartı da çıkan sanığa "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 2 yıl 6'şar ay hapis cezası verdi. Taksiciye yönelik eylemi nedeniyle de Y.A'ya "dolandırıcılık" suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

Karara yapılan itiraz üzerine temyiz incelemesini yapan Yargıtay 11. Ceza Dairesi, sanığa verilen cezayı az bularak bozdu.

Dairenin kararında, sanığın suçunun "nitelikli dolandırıcılık" kapsamında değerlendirilmesi ve yargılamanın ağır ceza mahkemesinde yapılması gerektiği kaydedildi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Sanığın kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması karşısında, eylemin 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 158/1-L maddesinde öngörülen nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturup oluşturmayacağına ve aralarındaki hukuki ve fiili irtibat nedeniyle resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin delillerin takdirinin üst dereceli ağır ceza mahkemesine ait olduğu gözetilmeden, yargılamaya devamla sanığın mahkumiyetine hükmedilmesi yasaya aykırı görüldüğünden hükümlerin bozulmasına oy birliği ile karar verildi."

"Nitelikli" dolandırıcılara 10 yıla kadar hapis öngörülüyor

Türk Ceza Kanunu'nun "dolandırıcılık" suçuna ilişkin 157'nci maddesinde, atılı suçu işleyenlere 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor.

"Nitelikli dolandırıcılık" suçuna ilişkin 158'inci maddenin 1-L bendinde ise kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak atılı suçu işleyenlere ise 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası veriliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
CANLI- Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
Türkiye'deki yaklaşık 1,5 milyon yabancıya sosyal uyum eğitimi verildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılında uygulanacak net asgari ücret 8 bin 500 lira
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni asgari ücreti açıklayacak
Sarıkamış şehitleri harekatın 108'inci yılında anılacak

Benzer haberler

Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu

Yargıtay, sahte savcıya verilen cezayı az bularak bozdu

Yargıtay, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü davası kararını kısmen bozdu

Göçmen kaçakçılarının hava muhalefeti nedeniyle yarım kalan eylemine beraat Yargıtaydan döndü

Yargıtay: Satıcı, bilmese de kilometresi düşürülmüş araçtan sorumlu

Yargıtay: Satıcı, bilmese de kilometresi düşürülmüş araçtan sorumlu
Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti

Beşiktaş'taki terör saldırısının üzerinden 6 yıl geçti
Yargıtay "adam ol" sözünü hakaret saymadı

Yargıtay "adam ol" sözünü hakaret saymadı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet