Dolar
32.41
Euro
34.54
Altın
2,348.42
ETH/USDT
3,252.90
BTC/USDT
66,340.00
BIST 100
9,798.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılan başkanlık seçimlerinin 16. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

İsmet Karakaş  | 15.04.2024 - Güncelleme : 15.04.2024
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Ankara

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi sandık başına gitti.

Seçimin ilk 15 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün 16. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Mehmet Akarca 109, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 88, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 105 oy aldı. Seçime katılım 318 olarak kayıtlara geçerken, 4 boş oy kullanıldı, oylardan 12'si de geçersiz sayıldı.

Salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 17. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy-Kayaşehir Metro Hattı'nda arıza nedeniyle seferler aksadı
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığındaki sanıklara 31'er yıla kadar hapis istemi
İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 81,29 ölçüldü
Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Yargıtay Başkanı 16. turda da belirlenemedi

Damadı olduğu köyde 5 dönemdir muhtarlık yapıyor

YSK, 2 il merkezi ile 26 ilçedeki başvuruları reddetti

Kendisini "İstihbarat Başkanı" olarak tanıtan dolandırıcıya verilen ceza az bulundu

Kendisini "İstihbarat Başkanı" olarak tanıtan dolandırıcıya verilen ceza az bulundu
Avrupa seçimlere hazırlanıyor

Avrupa seçimlere hazırlanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da iftar yapan vatandaşlara telefondan seslendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet