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Yaralı yavru karaca ve alaca baykuş tedavi ediliyor

Düzce'de doğada yaralı halde bulunan yavru karaca ile alaca baykuşun bakım ve tedavisi, Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde uzman ekiplerce yapılıyor.

Ömer Ürer   | 07.06.2022
Yaralı yavru karaca ve alaca baykuş tedavi ediliyor

Düzce

Gölyaka ilçesinde vatandaşlar tarafından yaralı bulunan bir haftalık karaca yavrusunun yapılan kontrollerinde ayağında kırık, yuvasından düştüğü tahmin edilen 2 aylık alaca baykuşun ise kanadında çıkık olduğu belirlendi.

Düzce Efteni Gölü Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'ndaki rehabilitasyon merkezinde koruma altına alınan yavru karaca ile alaca baykuşun bakım ve tedavisi, veteriner Murat Ünlü ve yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu tarafından yürütülüyor.

Hayvanlar, tedavi süreçlerinin ardından doğal ortamlarına salınacak.

Kentte 2011'de hizmete açılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı rehabilitasyon merkezinde şimdiye kadar doğada çeşitli nedenlerle yaralanan, sakatlanan veya bitkin halde bulunan ayı, geyik, karaca, baykuş, akbaba, kartal ve vaşak gibi birçok hayvan tedavi edildi.

"Alaca baykuş, Türkiye'de yaygın görülen türlerden"

Yaban hayatı uzmanı Buğra Emiroğlu, alaca baykuşun Türkiye'de yaygın görülen türlerden biri olduğunu belirterek, yavrunun merkezlerindeki tedavisinin sürdüğünü anlattı.

Baykuşun kanadında çıkık olduğunu aktaran Emiroğlu, "Yavrumuz henüz çok küçükken yuvasından düşerek yaralanmış vaziyette duyarlı vatandaşımız tarafından bulundu. İhbar üzerine gittik, yavrumuzu aldık ve tedavisini sürdürdük." dedi.

Kuşun tedavisinin özenle yapıldığını belirten Emiroğlu, "Şu anda henüz yavru, tüyleri bile duruyor. Gençlik tüylerini almasını bekliyoruz, son kontrollerinin ardından ait olduğu doğaya salacağız." ifadesini kullandı.

Emiroğlu, ayağı kırık yavru karacanın da tedavisine devam ettiklerini bildirdi.

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