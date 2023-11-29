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Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Yalova'da gece saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle birçok bölgede çatı uçması, ağaç devrilmesi ve elektrik tellerinde kopmalar yaşandı.

Sıtkı Yıldız  | 29.11.2023 - Güncelleme : 29.11.2023
Yalova'da fırtına nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

Yalova

Yalova genelinde gece saatlerinden itibaren yağmur yağışla birlikte etkili olan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi.

İl merkezinde fırtınanın etkisiyle bazı devrilerek trafiği aksatan ağaçlar itfaiye ekiplerince toplanırken, Çınarcık ve Altınova ilçelerinde de fırtınanın etkisiyle bazı binaların çatıları uçtu.

Esenköy beldesinde inşaat halindeki bir evden koparak Yalova-Armutlu kara yoluna düşen beton blok da ekipler tarafından yoldan kaldırıldı.

Beldede ayrıca elektrik tellerinin kopması sonucu çıkan küçük çaplı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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