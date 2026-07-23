Yalova-Armutlu yolu hizmete açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada Yalova-Armutlu yolundaki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Projenin tamamlanmasıyla Yalova'nın turizm, sanayi ve denizcilik açısından önem taşıyan Armutlu güzergahında ulaşım standardının önemli ölçüde yükseltileceğine işaret eden Uraloğlu, proje kapsamında Yalova'yı Esenköy ve Armutlu'ya bağlayan 45 kilometrelik güzergahın 2,5 kilometresinin bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol, Esenköy geçişini oluşturan 10,7 kilometrenin bitümlü sıcak karışım kaplamalı tek yol, 31,8 kilometrenin sathi kaplamalı tek yol standardında inşa edildiğini belirtti.

Uraloğlu, Yalova-Armutlu yolunun Esenköy kesiminde hayata geçirilen proje kapsamında 6 tünel, 4 viyadük, 5 köprü ve 3 hemzemin kavşağın inşa edildiğine de işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Projeyi yarın hizmete alacağız. Yalova-Armutlu seyahat süresini 60 dakikadan 30 dakikaya düşürdük. Vatandaşlarımız daha güvenli, hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanına kavuşacak. Proje, yalnızca ulaşım konforunu artırmayacak, aynı zamanda ülke ekonomisine de önemli katkı sağlayacak. Yalova-Armutlu yoluyla zamandan 240 milyon lira, yakıttan 20 milyon lira olmak üzere yıllık 260 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Ayrıca karbon emisyonunu da yılda 900 ton azaltacağız."

Yalova'nın, son yıllarda artan yatırımları, gelişen tersaneleri, turizm potansiyeli ve sanayi altyapısıyla bölgenin en önemli merkezlerinden biri haline geldiğine dikkati çeken Uraloğlu, yeni yolun hem ekonomik hareketliliği destekleyeceğini hem de bölgenin ulaşım altyapısını daha güçlü hale getireceğini kaydetti.