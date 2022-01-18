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Yağışlar Çukurova'daki barajlara 'can suyu' oldu

Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da ocak ayındaki yağışlar, bölgede bulunan barajlar için adeta can suyu oldu.

Muzaffer Çağlıyaner   | 18.01.2022
Yağışlar Çukurova'daki barajlara 'can suyu' oldu

Osmaniye

AA muhabirinin Devlet Su İşleri 6. Bölge Müdürlüğünden derlediği bilgiye göre, Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'nin tarımsal sulama, içme suyu ve elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Kozan, Seyhan, Alaköprü, Yarseli, Yayladağı, Aslantaş, Berke ile Kalecik barajlarında kuraklık nedeniyle su seviyelerinde yaşanan düşüş, 10 Ocak'ta başlayan yağışlarla yerini yükselişe bıraktı.

Adana ve çevresinin tarımsal ve içme suyu ihtiyacını karşılayan Seyhan Baraj Gölü'nde doluluk oranı yağışlarla yüzde 49'a kadar yükselirken su miktarı ise 408 milyon metreküpe çıktı.

Kozan Baraj Gölü'nde de doluluk oranı yüzde 23'e, su miktarı ise 35,7 milyon metreküpe yükseldi.

Hatay ve bölgesinde bulunan Yayladağı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,4'e, Yarseli Barajı'nda ise yüzde 10,7'ye ulaştı.

Mersin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin içme suyu ihtiyacını karşılayan Alaköprü Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 73'e kadar çıktı.

Osmaniye ve Kahramanmaraş'ın sulama ve elektrik ihtiyacının karşılandığı Aslantaş Barajı'nda doluluk oranı ocak yağışlarıyla yüzde 52'ye ulaşırken, su seviyesi ise 864,2 milyon metreküpe çıktı.

Yükseliş drone görüntülerine yansıdı

Osmaniye ve Kahramanmaraş sınırları içinde yer alan Aslantaş Barajı'nda su seviyesindeki yükseliş, havadan çekilen drone görüntülerine yansıdı.

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