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Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkeye yardım yapacak

Vuslat Derneği, ramazanda Türkiye başta olmak üzere 20 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine ve yetimlere yardım faaliyetlerini sürdürecek.

Ali Ebubekir Tokcan   | 21.03.2022
Vuslat Derneği, ramazanda 20 ülkeye yardım yapacak

İstanbul

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ramazan kampanyaları kapsamında ihtiyaç sahibi olarak belirlenen ailelerin evlerine kumanyalar götürülerek "Ümmet Sofraları" çalışması ile iftar etkinlikleri düzenlenecek.

Hayırseverler ramazanda da 20 farklı ülkede kurulacak sofralara 1000 lira karşılığında sponsor olabilecek ve Türkiye’de desteklenen medreselerde iftar sofraları kurabilecek.

Ayrıca zekatları ile gıda kolisi yardımları yapabilecek ve hafızların aylık bursunu derneğe bağışlayabilecek. Yardım faaliyetlerinin yapılacağı ülkelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere fitre ve zekat, çocuklara ise bayramlık kıyafet ve hediye oyuncaklar dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vuslat Derneği Genel Başkanı Muhsin Keleş, "Ramazan’a Kavuşmak Ne Güzel" sloganı ile bu sene yapılacak insani yardım çalışmalarını duyurduklarını belirtti.

Keleş, "Ramazan ayında başta ülkemiz olmak üzere 4 kıtada ve 20 farklı ülkede insani yardım faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverler kampanyaya "www.vuslat.org.tr" internet sitesinden veya dernek genel merkezini ziyaret ederek, ilgili hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla yardım yapabilecek. İsteyenler, 6067 kısa mesaj hattına "VUSLAT" yazarak ya da "0212 659 28 80" numaralı telefondan bilgi alarak kampanyaya destekte bulunabilecek.

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