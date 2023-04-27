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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı önünde yaptıkları eyleme bu hafta da devam etti.

Özkan Bilgin  | 27.04.2023 - Güncelleme : 27.04.2023
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Bu sırada parti binasından yüksek sesle müzik açılmasına tepki gösteren aileleri, polis ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Bazı anneler, gözyaşlarına hakim olamadı.

Eyleme katılan Saliha Mert, 2015'te oğlunun dağa götürüldüğünü söyledi.

Yıllardır evladının yolunu gözlediğini ifade eden Mert, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Acılı annelere kapı arkasından bakıp gülenlere ne söylenebilir ki? Bizden aldığı yavrularımız yetmezmiş gibi bir de arkadan bize gülüyorlar. Sesimizi de bastırmak için müzik açıyorlar. Bizi mahvetmişler, yuvamızı dağıtmışlar. HDP'ye ne söylenebilir ki? Allah yanlarına bırakmasın." diye konuştu.


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