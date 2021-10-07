Dolar
8.87
Euro
10.27
Altın
1,755.48
ETH/USDT
3,568.50
BTC/USDT
53,973.00
BIST 100
1,393.67
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde eylem yaptı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 07.10.2021
Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Yılmaz Kazandıoğlu/AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen 32 aile, "Hepimiz askeriz, PKK'ya yeteriz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Evlat nöbetindeyiz", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak", "Van anneleri evlat nöbetinde", "Çocuklarımızı istiyoruz" ve "Dağları kurtlara kuşlara bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

Terör örgütü PKK ve HDP aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

"Polise, askere kurşun sıkarsan sana hakkımı helal etmem"

Eyleme katılan anne Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızının eli kolu bağlanarak zorla dağa kaçırıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 yıldır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, "Artık dayanacak gücüm kalmadı. Eğer kızım beni duyuyorsa gelsin, devlet güçlerimize teslim olsun. Yeter diyoruz. Bu bebek katillerine, hainlere güvenmesin. Silahını atsın gelsin. Bütün ailelere de sesleniyorum, gelsinler sesimize ses olsunlar. Evlatlarını HDP'den, PKK'dan istesinler. Çocuklarını bu zalimlerin elinde bırakmasınlar." diye konuştu.

Sancar, kızının çok merhametli olduğunu, karıncayı bile incitmekten çekindiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eğer sen polislere, askerlere kurşun sıkarsan ben hakkımı, sütümü sana helal etmiyorum. Emeğimi sana helal etmiyorum. Sara hastalığım var. Ayrıca kanser hastasıyım. Hiçbir zaman söylemedim bugün söylüyorum. Bütün tedavimi yarıda bıraktım kızım. Senin için 10 yıldır evimde oturmamışım. Senin peşindeyim, senin peşini bırakmıyorum. Gel devlet güçlerimize teslim ol. Orası senin yerin değil. Devlet bize sahip çıkıyor. Onlar hain, katil. Lanet olsun HDP'ye, PKK'ya diyorum."

Kızı için eyleme katılan Musa Abalı ise 2015'ten bu yana çocuğundan haber alamadığını dile getirerek, "Kızımı kandırdılar. Piknik bahanesi ile Edremit ilçesine götürdüler. Kızım gitti bir daha da göremedik. Yıllardır kızımı görmüyorum. Ben bu eylemi kızım gelene kadar devam ettireceğim." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener'den gençlere aşı uyarısı
Bilim yuvası üniversiteler Kovid-19 salgınına aşılamayla kalkan oldu
DSÖ, Kuzey Kore'ye Kovid-19 tıbbi malzemeleri sağlamak için çalışıyor
Kanada’da kamu görevlilerine ay sonuna kadar iki doz Kovid-19 aşısı zorunluluğu
İki doz aşılamada 'mavi kategori'ye giren il sayısı 24'e yükseldi

Benzer haberler

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP önündeki eylemlerini sürdürdü

Van-İran sınırındaki güvenlik duvarının 20 kilometrelik kısmı tamamlandı

Muş'ta çocukları PKK'lı teröristlerce kaçırılan aileler HDP önünde eylem yaptı

Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor

Terör örgütü yandaşlarının yaktığı lise başarılı öğrencileriyle göz dolduruyor
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'den, İran'a tepki
PKK'lı teröristlerin 2 işçiyi şehit ettiği saldırıya STK ve vatandaşlardan tepki

PKK'lı teröristlerin 2 işçiyi şehit ettiği saldırıya STK ve vatandaşlardan tepki