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Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Hakan Sarı  | 15.04.2023 - Güncelleme : 15.04.2023
Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor

Van

İran sınırında bulunan Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile sınır karakollarının yolu, tipi nedeniyle kapandı.

Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma yürüttü.

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