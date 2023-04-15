Van'ın yüksek kesimlerinde karla mücadele sürüyor
Van'ın Saray ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadele çalışmaları sürüyor.
Van
İran sınırında bulunan Turan, Koçkıran, Dağdeviren mahalleleri ile sınır karakollarının yolu, tipi nedeniyle kapandı.
Büyükşehir Belediyesi Saray Şantiye Şefliği karla mücadele ekipleri, yolları açmak için çalışma yürüttü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.