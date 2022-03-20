Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,921.00
ETH/USDT
2,873.30
BTC/USDT
41,400.00
BIST 100
2,144.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Malatya 10. Olağan İl Kongresi’nde konuşuyor
logo
Gündem

Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişi hastaneye kaldırıldı.

Necat Hazar   | 20.03.2022
Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı Fotoğraf: Necat Hazar/AA

Van

Hakkari'den Van'a yolcu taşıyan 21 LB 565 plakalı minibüsün sürücüsü, Kurubaş Mahallesi yakınlarında karşısına çıkan yayaya çarpmamak için direksiyonu kırdı.

Kar nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, bariyere çarparak yol kenarındaki bahçeye devrildi.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, UMKE, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, minibüste sıkışan 4 kişiyi çıkardı.

Kazada yaralanan 14 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1737, Hong Kong'da 16 bin 597 Kovid-19 vakası tespit edildi
Japonya, Kovid-19'a karşı kısmi OHAL'i kaldıracak
Türkiye'de 17 bin 328 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 105 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 970 bin 809'a çıktı
Türkiye'de 19 bin 126 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 123 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van'da 700 personelle karla mücadele ediliyor

Van'da yolcu minibüsünün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı

Van, Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 961 yerleşimin yolu kardan kapandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı

Bolu Dağı Tüneli'nde 18 aracın karıştığı zincirleme kazada 17 kişi yaralandı
Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı

Van, Bitlis ve Muş'ta 190 yerleşimin yolu kardan kapandı
Güvenlik güçleri Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor

Güvenlik güçleri Van'da göçmen kaçakçılığıyla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor