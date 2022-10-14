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Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.

Cemal Aşan   | 14.10.2022
Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu

Van

Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.

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Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
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