Van'da teröristlerle çıkan çatışmada bir asker şehit oldu
Van Valiliği, Çatak ilçesinde terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Van
Van Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Çatak ilçemizde hain terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada Jandarma Uzman Çavuş Kürşat Sert şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.