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Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta, terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında 30 zanlı gözaltına alındı.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 19.02.2024 - Güncelleme : 19.02.2024
Van'da terör soruşturmaları kapsamında 30 şüpheli yakalandı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce 12-18 Şubat'ta terör örgütü PKK/KCK soruşturmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

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