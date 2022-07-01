Dolar
16.77
Euro
17.48
Altın
1,807.43
ETH/USDT
1,069.80
BTC/USDT
19,400.00
BIST 100
2,443.77
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda çok sayıda tüp ve yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Mesut Varol   | 01.07.2022
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonları devam etti.

Bu kapsamda, 29 Haziran'da Çaldıran ilçesinin Tendürek Dağı kırsalına operasyon düzenlendi.

Tespit edilen mağarada, 80 büyük ve 15 küçük boy tüp, 4 yemek ocağı ile çok sayıda yaşam, sağlık ve inşaat malzemeleri ele geçirildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi
Bakan Kirişci, Düzce'de selden etkilenen alanları inceledi
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 güvenlik korucusu şehit oldu
Sinop'ta selden etkilenen bölgelerde çalışmalar devam ediyor

Benzer haberler

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van'da PKK'lı teröristlere ait malzemeler ele geçirildi

Van Gölü kıyısındaki gökyüzü şenliği pazar günü başlıyor

Van'da Urartulara ait en yüksek rakımdaki kale kalıntısına ulaşıldı

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
Van'da 'Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali' başladı

Van'da 'Kanispi, Ceviz, Bal, Alabalık ve Rafting Festivali' başladı
Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu

Vanlı kadın girişimci devletin hibe desteğiyle arıcı oldu