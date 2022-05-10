Dolar
15.24
Euro
16.05
Altın
1,847.64
ETH/USDT
2,349.20
BTC/USDT
31,275.00
BIST 100
2,490.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'ın Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde kar yağışı etkili oldu.

Hüdayi Gümüş   | 10.05.2022
Van'da kar yağışı etkili oldu Fotoğraf: Hüdayi Gümüş - Anadolu Ajansı

Van

Kent genelinde üç gündür aralıklarla devam eden yağmur yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Çatak ve Bahçesaray ilçelerinde sürülerini meralarda otlatan besiciler, aniden bastıran kar yağışına yakalandı.

Çatak ilçesinde ilkbaharda su seviyesi yükselen Kanisipi Şelalesi'nin bulunduğu dağlık alan da beyaza büründü. 

Van-Bahçesaray kara yolunun Karabet Geçidi'nde de olumsuz hava koşulları nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 kısıtlamalarının insanları daha "yaratıcı" hale getirdiği tespit edildi
Çin'in başkenti Pekin'de Omicron vakalarının tetiklediği salgın sürüyor
Pfizer'ın Kovid-19 hapı nükseden vakalar nedeniyle sorgulanıyor
Türkiye'de 1542 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 8 kişi hayatını kaybetti
Çin'de son 24 saatte 4 bin 333, Hong Kong'da 266 Kovid-19 vakası tespit edildi

Benzer haberler

Van'da kar yağışı etkili oldu

Van'da kar yağışı etkili oldu

Beyaz örtüyle kaplanan Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçi akınına uğradı

Bazı bölgelerde kar yağışı etkisini sürdürüyor

Bazı illerde mayıs ayında kar sürprizi

Bazı illerde mayıs ayında kar sürprizi