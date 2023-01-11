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Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van'da kar ve tipi nedeniyle kapanan tüm yollar açıldı.

Mesut Varol   | 11.01.2023
Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların yaşanmaması için çalışma başlatıldı.

Karla mücadele ekiplerince yürütülen çalışma sonucu kapalı bulunan 24 yerleşim biriminin yolunda da ulaşım sağlandı.

Cadde ve kaldırımlarda biriken karlar da ekiplerce temizlenerek iş makineleriyle şehir dışına taşındı.

İlçelerde de soğuk hava nedeniyle buzlanan yollarda tuzlama çalışmaları sürüyor.

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