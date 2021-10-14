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Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde

Van'da Milli İstihbarat Teşkilatı ile İl Emniyet Müdürlüğünün çökerttiği, İranlı eski bir askeri kaçırmaya çalışan ajan şebekesindeki 8 zanlının cezaevine gönderildiği öğrenildi.

İbrahim Halil Yakut   | 14.10.2021
Van'da çökertilen İran ajan şebekesindeki 8 zanlı cezaevinde

Van

Alınan bilgiye göre, MİT ve Van Emniyet Müdürlüğünün 24 Eylül 2021'deki operasyonunda gözaltına alınan, Van'da ikamet eden İranlı eski asker M.A'yı İran'a kaçırmak üzere gönderilen 2'si İran ajanı 8 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından 4 Ekim'de Van Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.

Şüpheliler, savcılıktaki sorguları sonrası çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "açıklanması yasaklanan gizli bilgileri casusluk maksadıyla temin etme" suçlarından tutuklandı.

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